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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ: توفير احتياجات مشروع مستقبل مصر يحقق الأمن الغذائي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر تتبنى خطة حقيقية للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز العمل في المشاريع الزراعية الضخمة مثل مستقبل مصر في الدلتا الجديدة وغيرها.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة الرئيس السيسي توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، لاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري، لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم، والمنيا وبني سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية، بأسعار مناسبة للمواطنين، وزيادة معدلات التصدير للخارج، وهى سياسة مصرية وطنية واضحة بتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي.

ونوه عضو زراعة الشيوخ، بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

ولفت نائب الصعيد، إلى أن الزراعة أمن قومي مصر وما تحقق فيها طوال السنوات الماضية وزيادة الرقعة المنزرعة بنحو قرابة 4 ملايين فدان يعود في الأساس للرئيس السيسي وتوجيهاته.

واختتم النائب أن توجيهات السيسي في مجال تعزيز الأمن الغذائي وإحداث طفرة زراعية سوف ينعكس حتما على حياة المصريين وواقعهم ويؤمن احتياجات البلاد ضد التقلبات العالمية.

السيسي البرلمان مجلس الشيوخ النواب الرئيس السيسي

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