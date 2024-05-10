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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حاسب محمول بمواصفات ستبهرك لن تجعلك تندم على شرائه Galaxy Book4 Edge

حاسب محمول بمواصفات
حاسب محمول بمواصفات ستبهرك لن تجعلك تندم على شرائه Galaxy Bo

إذا كنت تبحث عن حاسب محمول بمواصفات عصرية لن تجعلك تندم على شرائه يمكنك التفكير في شراء حاسب  Galaxy Book4 Edge ذو الإمكانيات العصرية  وهو أول حاسب محمول يعمل بنظام Snapdragon X Elite من شركة سامسونج 

ووفقا لموقع وفقا لموقع gadinsiderبعد مرور شهرين، لم تقم شركة كوالكوم بتفصيل العديد من إصدارات Snapdragon X رسميًا فحسب، بل ظهرت تفاصيل العديد من الأمثلة المبكرة عبر الإنترنت.

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ونتيجة لذلك، يبدو أن جهاز Galaxy Book4 Edge سيكون واحدًا من العديد من الأجهزة التي تعمل بسلسلة Snapdragon X إلى جانب   Yoga Slim 7و   Inspiron 14 Plus و  Surface Laptop 6 و Surface Pro 10  و ThinkPad T14s Gen 6 و Vivobook S 15 OLED 

ومن جانبها أشارت شركة سامسونج أنها تعتزم  القيام ببيع Galaxy Book4 Edge وذلك مقابل ما يتراوح بين 1700 و 1800 يورو، وهو مما سيوفر المزيد من التنافس وذلك مع أحدث جهاز MacBook Pro 14 متوسطة ​​المدى.

ومن جانبها سينضم جهاز Galaxy Book4 Edge إلى سلسة أجهزة  Surface Laptop 6 والتي تحتوي على “X1E-80-100”، وهو أقوى في إمكانياته من إصدار  Snapdragon X Elite والذي أعلنت عنها شركة كوالكوم حتى الآن.

شركة سامسونج Galaxy Book4 Edge جهاز MacBook Pro 14 Inspiron 14 Plus Surface Laptop 6 ThinkPad T14s Gen 6

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