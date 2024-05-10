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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لا تتغافل عن علاجه.. مضاعفات خطيرة للأطفال الرضع المصابين بالصفرا

مصاعفات تصيب الأطفال
مصاعفات تصيب الأطفال المصابين الصفرا

تزيد مادة البيليروبين عند الأطفال الرضع المصابين ب الصفرا، وهو صباغ أصفر من خلايا الدم الحمراء، ويتسبب في تلون بشرة وعين الطفل المولود باللون الأصفر.

 

مضاعفات تصيب الأطفال المصابين الصفرا

 

تعد الصفرا عند الرضع حالة شائعة، خاصة في الرضع الذين يولدون في الأسبوع الـ38 من الحمل (قبل الموعد)، ويمكن للإعتماد على الرضاعة الطبيعية ان تعالجها، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويُمكِن أن تُؤدِّي المستويات العالية من البيليروبين، والتي تتسبَّب في حدوث الصفرا، إلى إصابة الرضع بالمضاعفات إذا تُرِكَتْ دون علاج، ومن ابرزها :

_ اعتلال الدماغ الحاد الناجم عن البيليروبين، وهو امر سام لخلايا الدماغ.

 

مضاعفات تصيب الأطفال المصابين الصفرا

 

_ الكسل والفتور.

_صعوبة في الاستيقاظ.

_ البكاء العالي النبرة.

_ ضعفَ ونقصَ الرضاعة أو التغذية

_ التقوُّس الخلفي للرقبة والجسم.

_ الحمى.

_ حركات لا إرادية وخارجة عن السيطرة (الشلل الدماغي الكنعي).

_ النظر إلى أعلى بثبات.

_ فقدان السمع.

_ نمو غير سليم لمينا الأسنان.

الصفرا الاطفال الرضع البيليروبين الرضاعة الطبيعية الحمى فقدان السمع الحمل

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