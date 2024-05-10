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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مرض شائع يصيب النساء.. تعرف على أعراضه

أعراض تكيسات المبايض
أعراض تكيسات المبايض

تعتبر تكيسات المبايض من الحالات الشائعة، والتي لا تشعر فيها المرأة إلا بقليل من الاعراض المزعجة، وفي أغلب الحالات لا تسبب التكيسات أي ضرر، وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.

 

أعراض تكيسات المبايض

 

ولكن أحيانًا يمكن أن تعرض تكيسات المبايض للالتواء أو التمزُّق، ويمكن أن يسبب ذلك حدوث أعراض خطيرة، والتي يجب حينها إتخاذ إجراءات وفحوص بانتظام لمعرفة الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة محتملة.

 

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ولا تسبب معظم تكيسات المبيض أي أعراض، وتختفي هذه التكيسات من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن يسبب التكيس الكبير في المبيض بعض الأعراض، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وتشمل ما يلي:

 

أعراض تكيسات المبايض

 

_ ألم متقطع في الحوض، وقد تشعر بألم خفيف أو حاد في منطقة أسفل السرة باتجاه جانب واحد.

ألم شديد ومفاجئ في البطن أو الحوض

_ الشعور بامتلاء أو ضغط أو ثقل في البطن.

_ الانتفاخ.

_ ألم مصحوب بالحمى أو القيء.

_ برودة الجلد ورطوبته.

_ سرعة التنفس، بالإضافة إلى الدوخة أو الضعف.

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