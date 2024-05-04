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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة.. احترس من المرحلة الثالثة

علامات تدل على فساد
علامات تدل على فساد الرنجة والفسيخ

يعتبر تناول الفسيخ والرنجة هي عادة فرعونية قديمة، وكانوا يتبعونها في يوم شم النسيم، ولكن قد يتسبب تناول الفسيخ والرنجة إلى حدوث التسمم، فما هي العلامات ؟

 

علامات تدل على فساد الرنجة والفسيخ

 

 

وقد يتسبب تناول الفسيخ والرنجة ظهور أعراض التسمم، وذلك عندما يكونوا فاسدين، او تم تخزينهم بشكل خاطئ، ومن أبرز اعراض التسمم، وفقا لما نشر في موقع هيلثي، ما يلي :

 

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_ المرحلة الاولى :

قيء واسهال وغثيان وألم في المعدة 

 

علامات تدل على فساد الرنجة والفسيخ


_ المرحلة الثانية :
يبدأ المريض يشعر بتنميل في الأطراف وتنميل في أحد جانبي الوجه 


_ المرحلة الثالثة :
وهي المرحلة الأخطر حيث يبدأ المصاب في  التلعثم فى الكلام، وشلل في الأطراف نتيجة التسمم الممباري .

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