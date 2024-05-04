بالألوان الصناعية.. نصائح للأطفال لتجميل البيض في شم النسيم بأمان

بعد أيام قليلة يبدأ الأحتفال بأعياد شم النسيم، ويحتاج الاطفال للقيام بأنشطة جديدة كتلوين بيض شم النسيم والبالونات الجميلة، وغيرها من الرفاهيات التي تجعله عيد مميز.

نصائح للأمهات لتلوين الأطفال البيض بأمان في شم النسيم

ويجب أخد الإحتياطات عند إستخدام الاطفال للألوان الصناعية في تلوين البيض حتى لا يبتلعوها أو يقومون بعمل الفوضي بالألوان، ومن أبرز النصائح التي جاءت في موقع هيلثي، ما يلي :

_ استخدام قفازات ليدين طفلك لحماية يديه من التلطخ.

_ نضع ورقة على سطح العمل لحماية سطحه من البقع.

_ استخدم أكواب وأطباق بلاستيكية لتجنب الكسر.

_ نشجع الطفل على الإبداع عن طريق رسم تصاميم على البيض باستخدام أقلام التلوين، أو الشمع.

_ نتأكد من أن البيض مغسول جيدًا قبل تلوينه.

_ استخدم الماء البارد لسلق البيض.

_ نترك البيض يبرد تمامًا قبل تلوينه.

_ ندهن البيض بزيت الزيتون بعد تلوينه لإعطائه لمعان.

_ نخزن البيض المزين في الثلاجة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

_ نتأكد من استخدام مكونات آمنة للأطفال عند تلوين البيض.

_ نشرف على الطفل أثناء قيامه بتلوين البيض.