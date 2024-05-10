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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لتزويد المطعم بالعسل الطازج.. فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلا

فندق بأبو ظبي يبني
فندق بأبو ظبي يبني منحل ليستخدم العسل الطازج في مطعمه

أقام فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال الموجود في أبو ظبي بالإمارات منحل بجانب الفندق، وقد حرص على بعده عن الفندق حتى لا يتسبب النحل في مضايقة للنزلاء.

 

فندق بأبو ظبي يبني منحل ليستخدم العسل الطازج في مطعمه

 

وكانت فكرة في المنحل من أحد الطهاة التتفيذين العاملين بالفندق، والذي يدعي فرانسيس، والذي سعي في تربية النحل كي يطعم النزلاء منه، ويدخل النحل في الوصفات التي يعدونها بالمطعم.

 

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وقال الشيف فرانسيس، إنه وصل عدد النحل في هذا المنحل إلى مليون نحلة، وقد حرص على وضع المنحل تحت مجموعة من الشجر، حتي يحصل النحل على الظل الكافي.

 

وأضاف الشيف فرانسيس، أنه يجب ان يكون تربية النحل امرا بديهيا في جميع انحاء العالم، وذلك لأن تربية النحل جزء من الحفاظ على النظام البيئي.

 

وتتمتع تربية النحل بتاريخ طويل في أبوظبي، وقد قرر أحد الشيف فرانسيس الحفاظ على هذا التقليد، وحصد العسل الطازج من خلايا النحل، كي يستخدم في مطاعم الفندق.

فندق بأبو ظبي يبني منحل ليستخدم العسل الطازج في مطعمه
فندق بأبو ظبي يبني منحل ليستخدم العسل الطازج في مطعمه
فندق بأبو ظبي يبني منحل ليستخدم العسل الطازج في مطعمه
النحل الامارات أبو ظبي فندق منحل العسل تربية النحل

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