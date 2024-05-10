من المطبخ التايلاندي.. طريقة عمل دجاج الزبدة والكاري

تعتبر طريقة عمل دجاج الزبدة والكاري، وصفة من وصفات المطبخ التايلاندي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وسهلة، وسوف تنال أعجاب الأطفال والكبار.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج الزبدة والكاري، وهي من الاكلات التايلاندية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين.

الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

طريقة عمل دجاج الزبدة والكاري

طريقة عمل دجاج الزبدة والكاري

مقادير وصفة دجاج الزبدة والكاري :

½ كوب كريمة طبخ

رشة ملح

½ ملعقة صغيرة بهار أسود

½ كوب ماء

200 مل عصير طماطم

2 ورق غار

2 فص ثوم

ملعقة كبيرة زنجبيل

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة بابريكا

1 ½ ملعقة كبيرة + ملعقة صغيرة بهار الكاري

كوب لبن

500 جرام دجاج مقطع

طريقة عمل وصفة دجاج الزبدة والكاري :

_ في كيس بلاستيك نضع الدجاج.

_ يضاف عليه اللبن وملعقة صغير من بهار الكاري، وملعقة البابريكا ونقوم بغلقه وتحريكه حتى تمام الامتزاج.

_ في وعاء على النار نذويب الزبدة.

_ يضاف الزنجبيل والثوم ونقوم بالتقليب.

_ يضاف الكاري، وورق الغار ونقوم بالتقليب.

_ يضاف عصير الطماطم ونستمر بالتقليب.

_ يضاف الماء، الملح، والبهار الأسود ونقوم بالتقليب.

_ نترك الوعاء على النار حتى الغليان.

_ يضاف الدجاج وكريمة الطبخ ونقوم بالتقليب حتى تمام الامتزاج.

_ نترك الوعاء على النار حتى تمام نضج الدجاج بالزبدة .