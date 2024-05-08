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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من المطبخ العربي.. طريقة عمل الأرز البسمتي بالزبيب و اللوز

طريقة عمل الارز البسمتي
طريقة عمل الارز البسمتي بالزبيب واللوز

تعتبر طريقة عمل الارز البسمتي بالزبيب واللوز، من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، ويمكن لهذه الوجبة أن تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الأرز البسمتي بالزبيب واللوز، وهي من الاكلات العربية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الارز البسمتي بالزبيب واللوز

 

طريقة عمل الارز البسمتي بالزبيب واللوز

 

مقادير الارز البسمتي بالزبيب واللوز :

4 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصل صغيرة مفرومة

½ كوب لوز

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

½1 كوب أرز بسمتي

½ كوب زبيب

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة كركم

¼ ملعقة صغيرة قرفة

3 كوب مرقة دجاج

 

طريقة عمل الارز البسمتي بالزبيب واللوز :

_ نذوّيب الزبدة في قدر على نار متوسطة  ثم نضيف البصل المفروم واللوز، ونقلب حتى يذبل البصل.

_ يضاف الثوم المهروس ونقلبه أيضًا مع المكوّنات السابقة.

_ يضاف بعد ذلك الأرز البسمتي، الزبيب، الملح، الفلفل الأسود، الكركم، القرفة، مرق الدجاج.

_ نترك جميع المكوّنات على نار عالية حتى تغلي ثم نهدّئ النار ونغطّي القدر.

_ نترك القدر على نار هادئة حتى ينّضج الأرز البسمتي لمدة 25 دقيقة تقريبًا، ثم نقدمه ساخنًا.

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