ربع مليون جنيه.. سعر فستان نانسي عجرم الذهبي يثير الجدل

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في أبو ظبي بالإمارات، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.

سعر فستان نانسي عجرم

ارتدت نانسي عجرم فستان طويل باللون البيج لامع كت بحمالات رفيعة، وبتصميم شفاف من الأسفل بدون بطانة، ومزين بغصون باللون الذهبي والفضي ثري دي على كامل الفستان.

وكان فستان نانسي من تصميم إيلي صعب، ووصل سعره إلى 5410 دولار، أي ما يعادل 256 ألف جنيه.

وأختارت نانسي عجرم ترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتاقها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أبرزت نانسي عجرم إطلالتها ببعض اللمسات الناهمة من المكياج، غقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكمشيري، مع الماشكرا، وللآي لاينر، والكحل باللون الأشود، والآي شاد بألون ترابية.

تزينت نانسي عجرم ببعض اللمسات الناعمة من الإكسسورات، وقد أخترات اسورة عريضة باللون الذهبي والفضي، وقلادة ناعمة باللون الذهبي، واقراط وخاتم من الألماس.

نانسي عجرم

نانسي عجرم