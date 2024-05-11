وصفة للفطور.. طريقة عمل ساندويتش التوست الفرنسي

تعتبر طريقة عمل ساندويتش التوست، هي وصفة جديدة ولذيذة، والمقتبسة من المطبخ الفرنسي، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.​

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ساندويتش التوست، وهي من وصفات الاكل الفرنسي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل ساندويتش التوست الفرنسي

طريقة عمل ساندويتش التوست الفرنسي

مقادير طريقة عمل ساندويتش التوست الفرنسي:

4 شرائح خبز بريوش، مقطع إلى شرائح بسمك 1 بوصة، محمص

شرائح مارتديلا

4 بيضات، مخفوق

للكاسترد:

1 كوب كريما مركزة

2 بيضة

¼ كوب شراب قيقب

½ ملعقة كبيرة قرفة مبشورة

¼ حبة جوزة الطيب، مفرومة فرماً ناعماً

¾ ملعقة صغيرة من مزيج ( مستخلص فانيلا مخلوط بملعقة كبيرة من خل العنب الأحمر وكوب ماء)

لمربى التين:

1 حبة تين طازجة

¾ كوب ماء

¼ كوب شراب قيقب

½ كوب سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة مستخلص فانيلا

بشر 1 حبة ليمون

1 ملعقة كبيرة من ملح البحر

طريقة عمل ساندويتش التوست الفرنسي للإفطار:

_ للكاسترد : نخفق البيض مع الكريما حتى يمتزج تمامًا، وتضاف المكونات المتبقية ونستمر في الخفق.

_ لمربى التين وتجميع الساندويتش: نغطي التين بالماء والشراب في قدر.

_ نغلي المزيج ثم نخفف النار حتى ينضج، ونترك المزيج على نار خفيفة حتى يبدأ التين بالتفكك.

_ يضاف السكر والفانيلا ونستمري في الخفق ونطهو المزيج.

_ بعد مرور ما يقرب من الساعة، يضاف بشر الليمون ونقلبه جيداً ثم نرفع القدر عن النار.

_ نهرس المزيج في خلاط بمجرد أن يبرد.

_ نذيب بعض الزبدة في مقلاة غير لاصقة أو مقلاة شواء على نار متوسطة.

_ نغمس البريوش في الكاسترد ونطهي في المقلاة الساخنة. حتى يظهر على الوجه اللون البني الذهبي بشكل بطيء بما فيه الكفاية بحيث ينضج البريوش من الداخل، لمدة 3-4 دقائق.

_ بينما تقوم بتحميص التوست الفرنسي، نجهزي سكرامبل البيض.

_ لعمل سكرامبل ناعم، نستخدم نار منخفضة إلى متوسطة ثم نقلب البيض المخفوق بالمقلاة، والحركة الخفيفة الثابتة هي المفتاح حتى يصبح البيض ناعما وكريمي.

_ نجمع الساندويتش، ونوزع به كمية صحية من مربى التين، شرائح رقيقة من المارتديلا وسكرامبل البيض.