عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أدوات صحية باستثمارات 2 مليار جنيه .. قصة مصنع ضخم بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتفقد عدد من المشروعات والمصانع.

 

وزير قطاع الأعمال ومحافظ قنا يتفقدان خطوط إنتاج مجمع مصانع الألومنيوم

مدبولي يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالعاشر

وقال الشاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء قام بتفقد مصنع مقام على 80 ألف متر ويقوم بإنتاج الأدوات الصحية باستثمارات حوالي 2 مليار جنيه".

 

وأضاف" المصنع بدأ الإنتاج في مارس 2022 ونسبة التصدير من الطاقة الإنتاجية وصلت لنسبة 75% ".

 وتابع" المكون المحلي يصل لحوالي 74 % داخل مصنع إنتاج الأدوات الصحية بالعاشر من رمضان ".

واكمل أسامة الشاهد :" تم الانتهاء من إنشاءات المصنع في وقت قياسي يصل لـ 15 شهر ونوفر فرص عمل لحوالي 1800 مهندس وعامل.

الصناعات اتحاد الصناعات مدبولى مصطفى مدبولي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

بيان عاجل من المترو عن حقيقة حريق بقطار في محطة مار جرجس

ارتفاع الأسعار 50%| شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كم عدد الأشهر الحرم .. محظور فيها القتال لهذا السبب

عصابة التيك توك وجيجي غنوي| فتاة لبنانية بمرمى النيران.. إيه الحكاية؟

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

رسميا| غرناطة يلحق بـ«ألميريا» لدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

المزاج غالى .. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بالمقاهي بدون تصريح

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوكلت شيبس كوكيز.. أحلى من المحلات

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-