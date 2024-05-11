أدوات صحية باستثمارات 2 مليار جنيه .. قصة مصنع ضخم بالعاشر من رمضان

كشف أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتفقد عدد من المشروعات والمصانع.

وقال الشاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء قام بتفقد مصنع مقام على 80 ألف متر ويقوم بإنتاج الأدوات الصحية باستثمارات حوالي 2 مليار جنيه".

وأضاف" المصنع بدأ الإنتاج في مارس 2022 ونسبة التصدير من الطاقة الإنتاجية وصلت لنسبة 75% ".

وتابع" المكون المحلي يصل لحوالي 74 % داخل مصنع إنتاج الأدوات الصحية بالعاشر من رمضان ".

واكمل أسامة الشاهد :" تم الانتهاء من إنشاءات المصنع في وقت قياسي يصل لـ 15 شهر ونوفر فرص عمل لحوالي 1800 مهندس وعامل.