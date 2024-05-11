بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

تصدرت أولى الأغاني الرسمية للفنانة بسمة بوسيل “البدايات” ، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها فى أقل من 24 ساعة ، حيث تخطت حاجز 100 ألف مشاهدة.

و حرص الفنان تامر حسني، على دعم وتهنئة بسمة بوسيل، حيث كتب لها على الفيديو الذى نشرته ، معلقًا: "مليار مبروك يا أجمل بسوم في الدنيا، البدايات، أول أغنية رسمية في المشوار، حقيقي والله مش بجامل الأغنية دي من أجمل وأهم الأغاني، هتسمعوا وهتحكموا بنفسكم، يا رب كل النجاح ليكي يا بسوم"، لترد عليه بسمة بقولها: "بركاتك يا تيمو".

وأغنية “البدايات” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها: "طول ما هتحلمي وتحاولي تحققي، اتأكدي أنك اتوصلي واحد نهار"، حيث علقت على مقطع الفيديو بقولها: "بسمة بوسيل بعد سنة أخرى وصلت إلى إنجاز آخر.. الاحتفال بعيد ميلادي وإصدار أغنيتي الأولى قريباً إنّ شاء الله.. جرعة مضاعفة من الفرح والإنجاز.. إليكم البدايات الجديدة ومطاردة الأحلام".

وكانت بسمة بوسيل قد عادت للغناء مرة أخرى، من خلال غنائها تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى شارك فى الماراثون الرمضاني2024،وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.