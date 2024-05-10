في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

يصادف اليوم 10 مايو عيد ميلاد الفنانة بسمة بوسيل والتي أتمت عامها الـ 32، وتعتبر من المشاهير اللاتي تخطف الأنظار حول أناقتها.

تحرص بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور بسمة بوسيل على الأنستجرام عن ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات والأزياء التي تتناسب معها و تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد بسمة بوسيل على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل