أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أمريكا| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها تواجدها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

أجرت الملكة رانيا مجموعة من لقاءات إالعلامية مع عدد من الإعلاميين والإعلاميات في محطات التلفزيون الأمريكية، ولفت الأنظار بمجموعة من الإطلالات المميزة.

تألقت الملكة رانيا خلال تواجدها في أمريكا متنوعة من إطلالات التي جمعت بين الأناقة و الأحتشام، واتسمت إطلالاتها بأنها ذات الطابع الرسمي الذي كشف عن ذوقها الراقي.

نسقت الملكة رانيا المجوهرات والإكسسوارات والأحذية و الحقائب التي منحتها إطلالات متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت بتسريحات شعر رقيقة، ووضعت صيحات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

إليكم الصور…





الملكة رانيا

الملكة رانيا

الملكة رانيا

الملكة رانيا