تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في البحرين.

تألقت هيفاء وهبي بفستان قصير للغاية وذا أكمام طويلة واتسم بأنه مصنوع من القماش الذهبي المطرظ بالكامل، وأنتعلت بوت طويل من نفس القماشة.

علق ناقد الموضة، إيلي حنا، على إطلالة هيفاء وهبي بحفلها بالبحرين، قائلة:"لو ما قرأت انه الاطلالة جديدة كنت مفكرها اطلالة قديمة لهيفاء…هيدا الستايل سبق و لبسته ١٠ مرات بآخر كام سنة (فستان قصير ملمع و over the knee boots من نفس اللون و القماش)... مكرر جدا و ما فيه شي جديد."

تابع:"هالشي ما بيعني انه اللوك مش حلو...بس لانه تكرر كتير فقد عنصر الابهار و صار يمر مرور الكرام...و بعطي الاطلالة 7/10."



