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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في البحرين.

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تألقت هيفاء وهبي بفستان قصير للغاية وذا أكمام طويلة واتسم بأنه مصنوع من القماش الذهبي المطرظ بالكامل، وأنتعلت بوت طويل من نفس القماشة.

علق ناقد الموضة، إيلي حنا، على إطلالة هيفاء وهبي  بحفلها بالبحرين، قائلة:"لو ما قرأت انه الاطلالة جديدة كنت مفكرها اطلالة قديمة لهيفاء…هيدا الستايل سبق و لبسته ١٠ مرات بآخر كام سنة (فستان قصير ملمع و over the knee boots من نفس اللون و القماش)... مكرر جدا و ما فيه شي جديد."
تابع:"هالشي ما بيعني انه اللوك مش حلو...بس لانه تكرر كتير فقد عنصر الابهار و صار يمر مرور الكرام...و بعطي الاطلالة 7/10."


 

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تفاصيل إطلالة الفنانة هيفاء وهبي

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