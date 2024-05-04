الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة قائلة:"شكراً للإعلامية الأمريكية جوي ريد على استضافتي أمس في برنامجها التلفزيوني ذا ريد آوت."

وظهرت الملكة رانيا مرتدية باللوزة ذا أكمام طويلة باللون الكحلي ونسقت معها بنطلون أسود لا يحمل أي نقوشات.

وانتعلت المكلة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

