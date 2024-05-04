تحذير عاجل| علامات نقص الكالسيوم حتى لا تضطرب وظائف الجسم

يلعب الكالسيوم دورًا حاسمًا في جسم الإنسان، وهو ضروري لتكوين وصيانة عظام وأسنان قوية، وتنظيم تقلصات العضلات، بما في ذلك تقلصات القلب، ونقل الإشارات العصبية، وتسهيل تخثر الدم، ويشارك الكالسيوم في إشارات الخلية، ووظيفة الإنزيم، وإفراز الهرمونات، وهذا يجعل من المهم للغاية فهم علامات نقص الكالسيوم في الجسم حتى لا تضطرب وظائف الجسم.



-تشنجات عضلية



يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في تقلص العضلات واسترخائها، عندما تكون مستويات الكالسيوم منخفضة، قد تنقبض العضلات بشكل لا إرادي، مما يؤدي إلى تشنجات، يمكن أن تحدث هذه التشنجات في أي عضلة ولكنها غالبًا ما تحدث في الساقين والقدمين واليدين، قد يلاحظ الأفراد تشنجات أثناء النشاط البدني أو حتى أثناء الراحة.



-الوخز والخدر



يمكن أن يؤثر نقص كلس الدم أيضًا على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو التنميل أو الشعور بالدبابيس والإبر في الأطراف، مثل أصابع اليدين أو القدمين أو الشفاه أو اللسان، يحدث هذا بسبب الاضطرابات في وظيفة الأعصاب الناجمة عن انخفاض مستويات الكالسيوم.



-الضعف والتعب



انخفاض مستويات الكالسيوم يمكن أن يساهم في ضعف العضلات والتعب العام، الكالسيوم ضروري لوظيفة العضلات، وعندما تكون مستوياته غير كافية، قد لا تؤدي العضلات على النحو الأمثل، مما يؤدي إلى الشعور بالضعف والخمول، قد يجد الأفراد أن المهام التي كانت سهلة في السابق أصبحت أكثر صعوبة.



-الأظافر الهشة



الكالسيوم ضروري للحفاظ على أظافر قوية وصحية، يمكن أن تؤدي مستويات الكالسيوم غير الكافية إلى أظافر هشة وعرضة للكسر أو الانقسام أو التقشير، قد تبدو الأظافر الهشة رقيقة أو باهتة أو متعرجة، وقد لا تنمو بالسرعة التي ينبغي لها.



-مشاكل الأسنان



الكالسيوم هو عنصر حيوي في مينا الأسنان، الطبقة الخارجية الواقية للأسنان، يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من الكالسيوم إلى إضعاف المينا، مما يزيد من خطر مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان، وتسوس الأسنان، وحساسية الأسنان، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة.



-هشاشة وكسور العظام



الكالسيوم ضروري للحفاظ على عظام قوية وصحية، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم المزمن إلى فقدان المعادن في العظام، مما يؤدي إلى إضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تتميز بالعظام الهشة والهشة. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرض الأفراد للكسور، خاصة في الوركين والعمود الفقري والمعصمين.



-عدم انتظام ضربات القلب



يلعب الكالسيوم دورًا حيويًا في تنظيم النبضات الكهربائية التي تتحكم في ضربات القلب. عندما تكون مستويات الكالسيوم منخفضة، قد تحدث اضطرابات في ضربات القلب، المعروفة باسم عدم انتظام ضربات القلب. يمكن أن تظهر هذه التشوهات على شكل خفقان، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو إحساس بالرفرفة في الصدر، الحالات الشديدة من نقص كلس الدم يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة.

كيفية استخدام الكالسيوم لفوائد صحية؟



لتحقيق أقصى قدر من استهلاك الكالسيوم لتحقيق الفوائد الصحية المثلى، قم بدمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي، تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن مصادر ممتازة للكالسيوم. بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين مصادر غير الألبان مثل الخضروات الورقية (مثل السبانخ والكرنب الأخضر)، وبدائل الحليب النباتية المدعمة (مثل اللوز أو حليب الصويا)، والأسماك المعلبة بالعظام (مثل السلمون والسردين). المكسرات (مثل اللوز)، والبذور (مثل بذور الشيا والسمسم)، اهدف إلى تناول هذه الأطعمة بانتظام لتلبية احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.



ضع في اعتبارك العوامل التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم، مثل تناول فيتامين د ووجود الأوكسالات والفيتات في بعض الأطعمة، يساعد فيتامين د على تعزيز امتصاص الكالسيوم، لذا تأكد من التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ أو فكر في تناول مكملات فيتامين د إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، فإن نقع أو طهي أو تخمير الأطعمة التي تحتوي على الأوكسالات والفيتات يمكن أن يحسن امتصاص الكالسيوم.

المصدر: timesofindia

