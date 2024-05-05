سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. برقم خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة، خلال إحيائها حفلا غنائيا في أمريكا.

وتألقت إليسا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت بفستان قصير للغاية، وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وحمل فستان إليسا في حفلها بأمريكا توقيع Etro، وبلغ سعر التصميم بعد الخصم 5,654 ريالا سعوديا، أي نحو 72 ألف جنيه مصري.

تزينت إليسا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت إليسا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

إليسا



