عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. برقم خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة، خلال إحيائها حفلا غنائيا في أمريكا.

txt

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

txt

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

وتألقت إليسا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت بفستان قصير للغاية، وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وحمل فستان إليسا في حفلها بأمريكا توقيع Etro، وبلغ سعر التصميم بعد الخصم  5,654 ريالا سعوديا، أي نحو 72 ألف جنيه مصري.

تزينت إليسا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت إليسا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.

إليسا


 

إليسا أحدث أعمال إليسا أحدث ظهور ل إليسا إطلالات إليسا أغنية إليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

طريقة عمل حلى التمر بالمكسرات| بأسهل الخطوات

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم.. أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

ترشيحاتنا

مباراة ماراثونية.. ليفربول يهزم توتنهام 4-2 في الدوري الإنجليزي

طائرات الاحتلال تقصف عدة مدن جنوبي لبنان

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر

السلطات الإسرائيلية تداهم مقر قناة الجزيرة بالقدس المحتلة بعد قرار وقف عملها

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. برقم خرافي

حلم أصبح حقيقة دامغة| العاصمة الإدارية محطة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والعالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

محمد عبده يعلن إصابته بمرض خطير| تفاصيل غير متوقعة عن حالته الصحية

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

جمبسوت جذاب.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ