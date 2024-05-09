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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة عصرية| شاهد

ريهام أيمن
ريهام أيمن

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريهام أيمن في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود المزين بنقوشات الورد، وحزام حول الخصر.
تزينت ريهام أيمن بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ريهام أيمن 
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