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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا أحترم نفسي وتاريخي| جلسة بين مصيلحي والعشري بعد استقالته من الاتحاد

الكابتن طارق العشري
الكابتن طارق العشري

يعقد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري جلسة خلال ساعات مع الكابتن طارق العشري، لمحاولة إقناعه والعدول عن الاستقالة من تدريب الفريق بعد انتهاء مباراة المقاولون العرب.

وقدّم طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، استقالته من منصبه رغم الفوز على المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وقال العشري عبر قناة أون تايم سبورتس عقب نهاية المباراة: "أعلن رحيلي عن الاتحاد السكندري، رغم الفوز على المقاولون العرب، أنا أحترم نفسي وتاريخي".

وأضاف: "اجتهدت وعملت كل اللازم مع الفريق، لكني تعرضت لإهانة كبيرة داخل نادي الاتحاد السكندري لذلك أنا حزين للغاية، رغم أن محمد مصيلحي رئيس النادي يعمل ويدعم الفريق".
 

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