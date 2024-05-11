إدارة القاهرة الجديدة عن توزيع امتحان الترم الأول بدل الثاني:"الديباجة اتكتبت غلط"

كشفت إيمان عبد الله مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، عن تطورات جديدة بشأن شكاوى أولياء الامور من توزيع أسئلة الترم الأول بدل الثاني في امتحان اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر، بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اليوم السبت 11 مايو 2024.

قالت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، بمجرد إبلاغي اليوم بوجود جدل حول امتحان اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر، بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، و وجود شكاوى تزعم توزيع اسئلة امتحان الترم الاول بدلا من الترم الثاني في اللجان ، تواصلت فورا مع إدارة التجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة المسئولة عن وضع الامتحان للوقوف على حقيقة الشكاوى المتداولة .

وأضافت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية لصدى البلد : أنه على الفور أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الموجهة العامة لفحص الورقة الامتحانية والتأكد من الشكاوى التي تزعم ان اسئلتها من الترم الأول .

وأشارت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، إلى أنه بعد الفحص أكدت الموجهة العامة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الخطأ في امتحان اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر، بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية هو خطأ في الديباجة فقط ، حيث ظهر في الديباجة اليوم جملة امتحان نصف العام بدلا من امتحان نهاية العام .

وشددت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، على أن الموجهة العامة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أكدت أن أسئلة امتحان اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر، بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية اليوم كلها اسئلة الترم الثاني وجميعها صحيحة ولا يوجد خطأ إلا في الديباجة فقط.

وأكدت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أنها وجهت بسرعة تصحيح الامتحان المذكور المثير للجدل ، لسرعة إعلان النتيجة وطمأنة الطلاب وأولياء الامور.

وكان قد تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر، شكاوى من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بالقاهرة الجديدة، الذين امتحنوا في مدرسة نهضة مصر، اليوم.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان لها: أكدت الشكاوى التي تلقيناها اليوم أن الطلاب فوجئوا بأن امتحان اللغة الإنجليزية كان من منهج الترم الأول وليس الترم الثاني، وبعد الامتحان المدرسة جمعت الأوراق من الطلاب، وقدمت اعتذارا لهم، وتعهدت بأن يتم مراعاة هذا الخطأ في أثناء التصحيح.

نفس امتحان الترم الأول

وقد تفاعل عدد من أولياء الأمور، عبر الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد على “فيس بوك”، مع الخبر ، حيث علَّق محمود البلتاجي: “الامتحان مكرر.. نفس امتحان الترم الأول.. بنفس الأسئلة دون تغيير”.

وقالت فريدة حسن: “ده مش كام سؤال بس.. لأ ده نفس الامتحان بتاع الترم الأول”.

وكتبت أميرة عفيفي: “المشكلة مش إن الأسئلة من الترم الأول.. المشكلة إنها نفس ورقة امتحان الترم الأول.. وعشان يغطوا على كده؛ سحبوا ورق الأسئلة من الولاد قبل ورق الإجابة”.

وعلقت أماني ممدوح: "فعلا نفس ورقة الترم الأول.. ولما الولاد قالوا إن ده امتحان الترم الأول؛ قالولهم حلوا وأنتم ساكتين.. أنتم أصلا مش مذاكرين".

وأوضحت فداء عوكل: “الخطأ من الإدارة اللي سلمت رُزَم الورق، وطبعت.. مش المدرسة، واحنا و3 مدارس نفس الخطأ.. العيب على الإدارة اللي بتطبع وتسلم”.

وأكدت علياء محمد: “دي نفس الورقة.. ومعدلين التاريخ بخط الإيد”.

وكتبت رانيا محمود: “هو نفس الامتحان بالظبط.. بنفس ترتيب الأسئلة.. بكلمة ميدترم في أول الامتحان فوق.. نفس نسخة الامتحان اتصورت تاني واتوزعت على الولاد النهاردة”.

الامتحان المثير للجدل

الامتحان المثير للجدل