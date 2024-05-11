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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلغاء امتحانات طالبين بالصف الأول الثانوي بالجيزة لتصويرهما الأسئلة ونشرها بجروبات الغش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر عاطف ابراهيم  مدير ادارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة إلغاء امتحان كل من الطالب تامر م ت وفهد م بالصف الاول الثانوي في مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية، وذلك لحيازتهما هاتف محمول اثناء الامتحانات ونشر الامتحانات على جروبات الغش. 

وقالت إدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه تم حرمان الطالبين من امتحانات الفصل الدراسي الثاني كاملة.

وشددت ادارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة على جميع الطلاب الإلتزام بالقرار الوزاري الخاص بضوابط أعمال امتحانات الترم الثاني 2024.

وشهدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات الامتحانات التي يؤديها طلاب المدارس اليوم داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق الأسئلة على طلاب صفوف النقل في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

فعلى سبيل المثال، نشرت جروبات الغش على تليجرام صور  امتحان التربية الوطنية لطلاب أولى ثانوي بمحافظة القليوبية، وامتحان الفيزياء لطلاب أولى ثانوي بالجيزة.

كانت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية حذرت جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج وأعوانه سواء على تليجرام أو فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش أو لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

ممنوعات في لجان الامتحانات

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الطلاب من حيازة السماعات، أو الساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً، مع تحذير الطلاب من أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب  وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

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