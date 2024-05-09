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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسبب أخلاقي .. إلغاء امتحان طالبة في ثانية إعدادي ببني سويف

صدى البلد


كشف  هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف  عن الاجراءت القانونية المنفذة حيال قيام  طالبة منازل في الصف الثاني الاعدادي بإحدى المدارس التابعة  لإدارة تعليم بني سويف ،  والتي قامت بتصوير الامتحان بتليفونها المحمول و استقبال الإجابات.

حيث تم عقب ضبط الطالبة  اتخاذ الإجراء القانوني و تطبيق عليها  ما جاء في  القانون رقم ٧٣  لسنة ٢٠١٧ و ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ و القرار الوزاري ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال الامتحان و الحرمان الخاص و الغش بالامتحان 
والذي يقضي بالغاء الامتحان لهذا العام و اعتباره عام رسوب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الملاحظين و مجازاتهم طبقا للقانون.

 


وأفاد وكيل الوزارة أنه قام باحاطة علم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني  غنيم بالواقعة خلال متابعته اللحظية  لمستجدات الوضع وسير منظومة اجراء الامتحانات في سنوات النقل، والذي وجه بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، ومضيفا  "وكيل الوزارة" أنه على تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم التي تتابع لحظيا كل تفاصيل منظومة الامتحانات في كل سنوات النقل في تلك الفترة التي تشهد اجراء امتحانات النقل لكافة المراحل التعليمية على مستوى محافظات مصر .

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