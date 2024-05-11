دبلوماسي سابق: "طوفان الأقصى" كانت مفاجأة كبيرة لدولة الاحتلال

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عملية طوفان الأقصى كانت مفاجئة كبيرة لدولة الاحتلال والولايات المتحدة وللغرب بشكل عام، مشيرًا إلى أنه منذ هذه العملية وحتى الآن وهناك اتفاقًا أمريكيًا إسرائيليًا على حماية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وتابع "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة واسعة في عملية التمويه، والحديث على وقف بعض الأنواع الأسلحة لدولة الاحتلال يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن دولة الاحتلال تقوم بتصدير الأسلحة إلى الخارج.

ولفت إلى أن حكومة دولة الاحتلال لا تسقط إلا بتصويت من الكنسيت، وهذا لم يحدث حتى الآن، وهو ما يعني موافقة المجتمع الإسرائيلي على هذه الحرب.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعي وجود خلاف مع دولة الاحتلال، وهذا الأمر ليس حقيقيًا، لأن أمريكا لم تفعل أي شيء لوقف الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أن دولة الاحتلال أصبحت الآن تسيطر على قطاع غزة من الأربع جهات، وهو ما يعني سيطرة دولة الاحتلال بشكل كامل على غزة.