«طوفان الأقصى بين القانون والإعلام» ندوة تستضيفها مكتبة مصر الجديدة الثلاثاء القادم

تستضيف مكتبة مصر الجديدة في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 7 مايو، المنتدى المصري للإعلام في صالونه الشهرى، والذى يحمل هذا الشهر عنوان «طوفان الأقصى بين القانون والإعلام».

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق، والمستشار حسن عمر، الخبير في القانون الدولي، والإعلامي إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري سابقا.

يدير اللقاء الوزير لواء أركان حرب طارق مهدى، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام ومحافظ الإسكندرية والبحر الأحمر والوادي الجديد الأسبق، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والقانونيين والسياسيين ووسائل الإعلام.

وقال الدكتور نبيل حلمى إن المنتدى يتناول الدور الهام للإعلام المصرى في إتاحة مساحة كبيرة للأصوات المعبرة عن حقيقة ما يحدث في غزة بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة، وسجل حقيقة ما يحدث مع أشقائنا الفلسطينيين، في الوقت الذى انحاز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية بدون مراعاة لأبسط الأعراف الصحفية والإعلامية.

كما يتناول المنتدى انتهاك إسرائيل للقانون الدولى وعدم مراعاة المدنيين وقصفها للمنشآت الصحية في حرب إبادة صريحة تحدث أمام أعين المجتمع الدولى.