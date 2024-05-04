عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«طوفان الأقصى بين القانون والإعلام» ندوة تستضيفها مكتبة مصر الجديدة الثلاثاء القادم

صدى البلد

تستضيف مكتبة مصر الجديدة في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 7 مايو، المنتدى المصري للإعلام  في صالونه الشهرى، والذى يحمل هذا الشهر عنوان «طوفان الأقصى بين القانون والإعلام».

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق، والمستشار حسن عمر، الخبير في القانون الدولي، والإعلامي إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري سابقا.

يدير اللقاء الوزير لواء أركان حرب طارق مهدى، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام ومحافظ الإسكندرية والبحر الأحمر والوادي الجديد الأسبق، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والقانونيين والسياسيين ووسائل الإعلام.

txt

سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

txt

عيد العمال .. كيف تم تحديد أوقات العمل الرسمية بـ 8 ساعات؟

وقال الدكتور نبيل حلمى إن المنتدى يتناول الدور الهام للإعلام المصرى في إتاحة مساحة كبيرة للأصوات المعبرة عن حقيقة ما يحدث في غزة بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة، وسجل حقيقة ما يحدث مع أشقائنا الفلسطينيين، في الوقت الذى انحاز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية بدون مراعاة لأبسط الأعراف الصحفية والإعلامية.

كما يتناول المنتدى انتهاك إسرائيل للقانون الدولى وعدم مراعاة المدنيين وقصفها للمنشآت الصحية في حرب إبادة صريحة تحدث أمام أعين المجتمع الدولى.

مكتبة مصر الجديدة استاذ القانون الدولى التلفزيون المصري طوفان الأقصى الدكتور نبيل حلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

تحرك عاجل لصرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ 3 شروط

ترشيحاتنا

تحت أعين الشرطة.. نيويورك تايمز تكشف تعرض مؤيدي فلسطين لهجمات بجامعة كاليفورنيا

بعد توقع العالم الهولندي حدوث زلزال بالشرق الأوسط.. هزة أرضية تضرب منطقة عربية| ماذا يحدث؟

توقيت جرينتش .. كيف جاءت فكرة إنشاءه؟

شهب إيتا الدلويات تتساقط على مصر غدا.. فهل تؤثر علينا؟

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم

تحذير عاجل| علامات نقص الكالسيوم حتى لا تضطرب وظائف الجسم

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

قاعدين متسلطنين.. عبير نعمة ومي كساب تتفاعلان في حفل آمال ماهر

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ