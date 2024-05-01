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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن وثقافة

سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

صدى البلد

شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، حتى الخامس من مايو الجاري، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وشهد الافتتاح بجانب حاكم الشارقة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب الحاكم، والشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، وجمع من المثقفين والفنانين والمتخصصين والإعلاميين والأدباء.

واطلع حاكم الشارقة، على أجندة المؤتمر، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال تخصصه، وما يتضمنه في فعاليات وبرامج وعروض يشارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصون والمثقفون والفنيون من مختلف دول العالم، حيث تضم أجندة المؤتمر مجموعة واسعة ومتنوعة من الندوات والخطابات والعروض وورش العمل والمعارض التي تتناول صناعة الرسوم المتحركة من مختلف جوانبها وتسلط الضوء على دورها التثقيفي والتوعوي وأثرها في بناء ثقافة الأجيال وترسيخ القيم الإيجابية والتنموية، وفي تعزيز الابتكار والإبداع في مختلف نواحي الحياة.

وتفقد حاكم الشارقة، قاعات المؤتمر ومنصات المشاركين، واطلع سموه على ما تقدمه من أدوات معرفية ووسائل إبداعية وخبرات تسهم في إثراء معارف الحضور من مختلف الفئات العمرية بصناعة الرسوم المتحركة والكتب المصورة والفنون البصرية، وكافة التجهيزات التي جعلت من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، منصة إقليمية رائدة تجذب صناع المحتوى الإبداعي من المنطقة ومختلف دول العالم.

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وألقت خولة المجيني المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، كلمة أشارت فيها إلى أن هيئة الشارقة للكتاب بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، لا تتوقف عن بذل الجهود لتعزيز فاعلية الكتاب في تحقيق النهضة والتعبير عن الثقافة العربية الإماراتية، استناداً على أن الشارقة تضع النهوض بصناعة الرسوم المتحركة في المنطقة في مركز رؤيتها تجاه الصناعات الإبداعية وبناء مجتمعات المعرفة.
وقالت نحن أبناء مشروع ثقافي كبير وضع عماده حاكم الشارقة، يؤمن بأن بناء المجتمعات يبدأ من الاستثمار بوعي ومواهب الفرد، وتوفير الفرص لإطلاق العنان للإبداع .

ويضم برنامج المؤتمر أكثر من 60 فعالية، تشمل 19 ورشة عمل، و28 جلسة حوارية، و6 جلسات نقاش تفاعلية، و3 حفلات موسيقية، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من 11 دولة، كما يشهد المؤتمر عرضاً استثنائياً لفيلم "الأسد الملك"، بمناسبة مرور 30 عاماً على إنتاج الفيلم، إلى جانب العرض الأول للفيلم القصير الجديد "موشكا" للفنان العالمي أندرياس ديجا، أسطورة الرسوم المتحركة في والت ديزني، والذي اختار مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ليشهد أول عرض للفيلم.

مؤتمر الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بدور بنت سلطان القاسمي حاكم الشارقة إكسبو الشارقة

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