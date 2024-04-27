اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

في السادس من يناير عام 1838، قدم صمويل مورس اختراعه الثوري للجمهور للمرة الأولى، كان هذا الاختراع هو التليجراف، وهو جهاز يستخدم النبضات الكهربائية لنقل الرسائل بشكل مشفر عبر سلك كهربائي، قد يُعتبر التلغراف بذرة الاتصالات عن بُعد التي أحدثت ثورة في عالم الاتصالات.

صمويل مورس

ويصادف في ذلك اليوم ذكرى مولد صمويل فينلي بريز مورس في 27 إبريل عام 1791 في تشارلزتاون، كان طفلاً ذكياً وموهوباً، ودرس في جامعة ييل وتخرج منها كرساماً.

خلال إحدى رحلاته في عام 1832، سمع عن الظاهرة الحديثة آنذاك للمغناطيس الكهربائي، وأثناء تفكيره وبحثه، جاءت له فكرة التلغراف وبدأت هذه الفكرة تسيطر على تفكيره تدريجياً وبشكل كامل.

اختراع التلغراف

قضى مورس سنوات عديدة في دراسة الموضوع والعمل على تطوير نموذج أولي للتلغراف. ثم في عام 1838، قدم اختراعه المعروف بشفرة مورس، وفي عام 1843، تمكن مورس من إقناع الكونغرس بتمويل مشروعه، وتأسيس أول خط تلغراف في الولايات المتحدة، والذي امتد من واشنطن إلى بالتيمور. وفي مايو 1844، تم إرسال أول برقية رسمية عبر هذا الخط.

انتشرت التكنولوجيا التلغرافية في جميع أنحاء العالم. كانت الرسالة الأولى التي أرسلها مورس هي اقتباس من الكتاب المقدس: "ما الذي صنعه الله؟". وفي السنوات التالية، أقيمت العديد من الخطوط التلغرافية. وفي عام 1861، نجحت شركة ويسترن يونيون في إنشاء أول خط تلغراف يعبر القارات. وبعد خمس سنوات، تم إنشاء خط عبر المحيط الأطلسي، وفي نهاية القرن التاسع عشر، انتشرت التكنولوجيا التلغرافية في القارة الإفريقية وآسيا وأستراليا.

أصبح صمويل مورس شخصية مشهورة في عصره، وأيضاً أصبح ثرياً. لكنه توفي في نيويورك في الثاني من إبريل عام 1872 عن عمر يناهز 80 عاماً.

استمرت شركة ويسترن يونيون في تتشغيل خدمة التلغراف طوال القرن العشرين، ولكن ظهرت وسائل اتصال متطورة مثل البريد الإلكتروني والفاكس والهاتف. وفي يناير عام 2006، أرسلت ويسترن يونيون رسالتها الأخيرة عبر الخدمة التلغرافية.