تعرف على الروايات المرشحة لجائزة البوكر قبل إعلانها اليوم

تُعلن اليوم الأحد 28 أبريل، نتيجة الجائزة العالمية للرواية العربية "جائزة البوكر" والتي ينتظرها جميع متابعي المجال الأدبي من جميع أنحاء الوطن العربي، وتضم القائمة القصيرة لجائزة البوكر 6 روايات لـ6 كتاب من بينهما مصري واثنين فلسطينيين، وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية من أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي.

تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

بالإضافة الى الجائزة السنوية، تدعم "الجائزة العالمية للرواية العربية" مبادرات ثقافية أخرى، وقد أُطلقت عام 2009 ندوتها الأولى (ورشة الكتّاب) لمجموعة من الكتّاب العرب الشباب الواعدين.

ترشحت للجائزة في هذه الدورة 133 رواية، صدرت في الفترة بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من فرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية؛ وحمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني؛ ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري؛ وسونيا نمر، كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية.

ويحصل كل من المرشّحين الستّة النهائيين على 10000 دولار، أمّا الفائز بالمرتبة الأولى فيفوز بـ 50000 دولار إضافية، ويحصد الكتّاب أيضا زيادةً في مبيعات كتبهم وإمكانية الوصول إلى جمهور أوسع من القرّاء عربيًا وعالميًا، فضلا عن تأمين ترجمة الكتاب الفائز والعديد من أعمال الكتّاب المرشّحين في القائمة النهائية.

وكانت جائزة الرواية العربية "البوكر" قد أعلنت من قبل عن القائمة القصيرة للروايات المرشحة للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية وجاءت كالتالي:



رواية خاتم ريما لبالي سليمى من سوريا.

رواية قناع بلون السماء لباسم خندجقجى من فلسطين.

رواية مقامرة على شرف الليدى ميتسى لأحمد المرسى من مصر.

رواية سماء القدس السابعة لأسامة العيسة من فلسطين.

رواية باهل مكة Multiverse 1945-2009 لرجاء عالم من السعودية.

رواية الفسيفسائى لعيسى ناصرى من المغرب.