أبو الغيط: منفذو طوفان الأقصى لم يضعوا في حساباتهم الوضع المأسوي للشعب الفلسطيني

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل تقوم بعرقلة جهود منظمة الأونروا المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إذا توقف القصف الإسرائيلي؛ ستعود المدارس والمستشفيات في قطاع غزة إلى العمل مرة أخرى".

وأشار: "أهالي غزة لا يعملون ولا يوجد مصدر رزق لهم"، معقبا: "من قام بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم يضع في حساباته الوضع المأسوي للشعب الفلسطيني، ومن النقاط الإيجابية لهذه العملية؛ هو إعادة وضع القضية الفلسطينية إلى حجمها وحقيقتها أمام العالم من جديد".