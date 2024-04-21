أبو الغيط يكشف عن مخطط خطير استهدف مصر وكيف تم إجهاضه

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تل أبيب تخطط حاليا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ من خلال الضغط على مصر.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دليل هذا المخطط؛ هو تهجير مواطني غزة إلى الحدود مع مصر، بنحو 2.5 مليون مواطن".

وأوضح أبو الغيط: "كان هناك مخططا لتكرار سيناريو الدمار في مصر، لكن القوات المسلحة أجهضت المخطط الصهيوني".

وقال إن: "تهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء، والإعاشة خارج الديار؛ جريمة يرفضها القانون الدولي، ولو كان نتنياهو صرح بذلك؛ فسيحاكم في كل المحاكم".

وأكد: "لو حاول نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى رفح؛ فيعد ذلك اعتداء على مصر، ونرفض أي محاولات لاقتحام الحدود بأي شكل، والفلسطينيون لن يوافقوا على ترك أراضيهم".