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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط يكشف عن مخطط خطير استهدف مصر وكيف تم إجهاضه

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تل أبيب تخطط حاليا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ من خلال الضغط على مصر.

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أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جريمة يرفضها القانون الدولي.. فيديو

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مخطط نتنياهو المكشوف.. أبو الغيط: مصر لن تسمح باقتحام حدودها.. فيديو

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دليل هذا المخطط؛ هو تهجير مواطني غزة إلى الحدود مع مصر، بنحو 2.5 مليون مواطن".

وأوضح أبو الغيط: "كان هناك مخططا لتكرار سيناريو الدمار في مصر، لكن القوات المسلحة أجهضت المخطط الصهيوني".

وقال إن: "تهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء، والإعاشة خارج الديار؛ جريمة يرفضها القانون الدولي، ولو كان نتنياهو صرح بذلك؛ فسيحاكم في كل المحاكم".

وأكد: "لو حاول نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى رفح؛ فيعد ذلك اعتداء على مصر، ونرفض أي محاولات لاقتحام الحدود بأي شكل، والفلسطينيون لن يوافقوا على ترك أراضيهم".

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