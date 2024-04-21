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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جريمة يرفضها القانون الدولي.. فيديو

أبو الغيط
أبو الغيط

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء، موضحا أن إسرائيل تريد أن تضرب الفلسطينيين في مصر لو تم تهجيرهم وهذا أدعى لمواجهة عسكرية مصرية مع تل أبيب.

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وقال أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء والإعاشة خارج الديار جريمة يرفضها القانون الدولي، ولو كان نتنياهو صرح بذلك فسيحاكم في كل المحاكم".

وأشار: "لو حاول نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى رفح فيعد ذلك اعتداء على مصر، ونرفض أي محاولات لاقتحام الحدود بأي شكل، والفلسطينيون لن يوافقوا على ترك أراضيهم".

وأوضح أن الشرق الأوسط تغير للأسوأ بأيدي أبنائه، ونحن الآن في أسوأ أحوال العرب “واللي عاوز يجادلني يجادلني”، نحن في عام 1967 لم نكن بهذا الوضع، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تحقق شيئا رغم إحداثها خسائر كبيرة في حركة حماس، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية في أعمال القتال وعدم الاستسلام.

وأكد أبو الغيط أن الأوروبيين والأمريكان يدركون خطورة مخطط تل أبيب، ونبه وزراء خارجية مجموعة السبع إلى ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين إلى رفح؛ حتى لا يحدث صدام في المنطقة عواقبه ستكون وخيمة.

ابو الغيط برنامج على مسئوليتي المقاومة الفلسطينية الفلسطينيين الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعلامي أحمد موسى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

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