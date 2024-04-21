أبو الغيط يكشف عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك حلًا واحدًا لحل القضية الفلسطينية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل وأن يكون هناك تعايش في أمن وأمن بين الشعبين، لأن إسرائيل تبحث دائمًا على العداء.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط تغير للأسوأ بأيدي أبنائه، ونحن الأن في أسوأ أحوال العرب واللي عاوز يجادلني يجادلني، ده احنا في عام 1967 لم نكن بهذا الوضع.



وأوضح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل لم تحقق شيء رغم إحداثها خسائر كبيرة في حركة حماس، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية على أعمال القتال وعدم الاستسلام.

