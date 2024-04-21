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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدافها حتى الآن.. فيديو

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدافها خلال ضرباتها في قطاع غزة حتى الآن.

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أبو الغيط: أحد الخبراء أكد أننا في المراحل الأولى لحرب عالمية ثالثة

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أحمد أبو الغيط يكشف كواليس عن الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل.. فيديو

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إسرائيل لم تحقق شيء رغم إحداثها خسائر كبيرة في حركة حماس، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية على أعمال القتال وعدم الاستسلام.

 

وأشار أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "الوضع ملتهب بصفة عامة، وأي مجتمع يسعى للعيش في سلام وأمان بعيدًا على التهديديات والعداوات بين الدول".
 

ابو الغيط إسرائيل

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