أبو الغيط: إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدافها حتى الآن.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لم تحقق أي شيء من أهدافها خلال ضرباتها في قطاع غزة حتى الآن.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إسرائيل لم تحقق شيء رغم إحداثها خسائر كبيرة في حركة حماس، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية على أعمال القتال وعدم الاستسلام.

وأشار أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "الوضع ملتهب بصفة عامة، وأي مجتمع يسعى للعيش في سلام وأمان بعيدًا على التهديديات والعداوات بين الدول".

