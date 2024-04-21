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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخطط نتنياهو المكشوف.. أبو الغيط: مصر لن تسمح باقتحام حدودها.. فيديو

أبو الغيط
أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لسيناء والإعاشة خارج الديار جريمة يرفضها القانون الدولي، ولو كان نتنياهو صرح بذلك فسيحاكم في كل المحاكم، معلقا: نتنياهو يمضي في تدمير فلسطين بالكامل، ما دعى الفلسطينيين الاتجاه نحو الحدود خوفا من القتل ومن ثم الدخول لسيناء، وهذا هو مخطط نتنياهو.

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وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حوار خاص على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تريد أن تضرب الفلسطينيين في مصر لو تم تهجيرهم وهذا أدعى لمواجهة عسكرية مصر مع تل أبيب، مشددا على أن الأوروبيين والأمريكان يدركون خطورة مخطط تل أبيب، ونبه وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين إلى رفح؛ حتى لا يحدث صدام في المنطقة عواقبه ستكون وخيمة.

 

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «لو حاول نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى رفح فيعد اعتداء على مصر، ونرفض أي محاولات لاقتحام الحدود بأي شكل، والفلسطينيين لن يوافقوا على ترك أراضيهم، ومصر لن تسمح باقتحام حدودنا الشرقية أو التهجير القسري بجهود الدولة والقوات المسلحة؛ لأنه يستهدف القضاء على الدولة الفلسطينية».


 

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