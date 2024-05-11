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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد 100 ساعة عمل | وفاة شاب داخل البنك بأمريكا.. ما القصة؟

صدى البلد

توفي أحد موظفي بنك أوف أمريكا، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، بسبب ثقافة العمل "السامة" في منطقة وول ستريت.

لوكيناس

وفاة موظف بسبب العمل

وانتقد المصرفيون ثقافة العمل السامة التي يشعرون أنها ساهمت في وفاة الشاب، وخاصةً أسابيع العمل الطويلة التي يعانون بسببها.

وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، توفي ليو لوكيناس الثالث، وهو جندي سابق في القبعات الخضراء وكان جزءًا من مجموعة المؤسسات المالية بالبنك، في الثاني من مايو بسبب "خثرة حادة في الشريان التاجي".

100 ساعة عمل

وجاءت وفاته بعد أن زُعم أنه كان يعمل حوالي 100 ساعة أسبوعيًا لعدة أسابيع متتالية في عملية اندماج بقيمة 2 مليار دولار تم الانتهاء منها قبل ثلاثة أيام من وفاته المأساوية.

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وفاة لوكيناس

وكان رد الفعل في وول ستريت على وفاة لوكيناس سريعًا وشديدًا، حيث أشار كثيرون بأصابع الاتهام إلى ثقافة العمل المتطلبة السائدة في العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك أوف أمريكا.

ووفقًا للصحيفة، انتقد موظفو البنك مدير لوكيناس، “غاري هاو”، الرئيس المشارك لمجموعة المؤسسات المالية، حتى أن بعض الموظفين أرسلوا رسائل لبعضهم البعض بشأن احتمال الإضراب في محاولة للمساومة من أجل تحسين ظروف العمل.

 لوكيناس 


رفاهية الموظفين

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، سلط أحد المصرفيين الضوء على قائمة المطالب المتعلقة برفاهية الموظفين.

وتشمل المطالب "سياسات استباقية" تحدد جداول العمل بمتوسط ​​80 ساعة على مدى 7 أيام، وأن يحصل الموظفون على عطلة نهاية أسبوع واحدة على الأقل شهريًا، كما دعت إلى إجراء تحقيق في وفاة لوكيناس.

من ناحية أخرى، قال بنك أوف أمريكا إنه ليس لديه أي خطط لاتخاذ إجراء ضد “هاو” مدير المتوفى.

وقال المتحدث باسم البنك للصحيفة: "نشعر بحزن شديد لفقدان زميلنا، نواصل التركيز على بذل كل ما في وسعنا لدعم الأسرة وفريقنا، وخاصة أولئك الذين عملوا معه بشكل وثيق".

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