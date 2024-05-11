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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

صدى البلد

دخل لاعب بلدية المحلة ماجد هاني ولاعب الأهلي علي معلول في مشادة كلامية عقب انتهاء مواجهة الفريقين على استاد غزل المحلة مساء اليوم والتى انتهت بفوز  المارد الأحمر بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحاول لاعبو الفريقين فض تلك المشادة بين اللاعبين الاثنين قبل تطورها.

تصريحات كولر

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز المستحق الذي ‏حققه الأهلي على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال “كولر” خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي كان الأكثر سيطرة طوال المباراة، ‏وأهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، وطالبت اللاعبين بالهدوء خلال الشوط الثاني.‏

وأضاف المدير الفني أن بلدية المحلة لعب على الهجمات المُرتدة، ويحسب للاعبي الأهلي ‏الهدوء والقدرة على العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز بالمباراة.‏

وأكد “كولر” أن دكة البدلاء كان لها دور كبير في المباراة، وأن التغييرات ساهمت في ‏زيادة الضغط الهجومي وتسجيل هدفين عن طريق عمر كمال وأنتوني موديست.‏

وأشاد “كولر” بالجماهير، مؤكدًا أنه اعتاد على الحضور المميز لهم في استاد المحلة، ‏ووصفهم أنهم اللاعب رقم 12 خلال المباراة بعد دورهم في تشجيع الفريق حتى الدقائق ‏الأخيرة وتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة.

 

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