فضيحة جديدة لإسرائيل.. لميس الحديدي تعلق على الصور المسربة من سجن «النقب»

علقت الاعلامية لميس الحديدي على صور سجن إسرائيلي يقع في صحراء النقب تسربت في تحقيق فاضح قامت به سي إن إن قائلة: هذه الصورة ليست من سجن ابو غريب بالعراق لكنها صورة لسجن إسرائيلي كشف عنه تحقيق للسي إن أن فضح وجود سجن يقع في قاعدة عسكرية في صحراء النقب حولها الاحتلال لسجن يتم حبس معتقلي غزة به".

وتابعت عبر برنامجها برنامج "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على شاشة ON:كل صنوف التعذيب تقع في هذا السجن سواء كان البدني أوالنفسي هذا التعذيب الذي يعاني منه الفلسطنيون في غزة بسبب عملية السابع من أكتوبر ويتعرض فيه المعتقلون لعمليات بتر في الاطراف بواسطة أطباء إسرائيلين متدربين بسبب تكبيل ايديهم لفترات طويلة”.



وأكملت: حتى المعتقلين يتم تكبيلهم في أسرتهم ويرتدون الحفاظات لانهم لايمكن أن يذهبوا لحمامات المياه يتم تغذيتهم بواسطة أنابيب".

وواصلت: "كل أصناف التعذيب التي سمعنا عنها والتي لم نسمع عنها في كل العالم تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي كشفه تحقيق لقناة غربية.

العالم يحمى اسرائيل

أتمت :هذه هي إسرائيل التي يحميها العالم ويسلحها التي تستخدم واشنطن لصالحها "الفيتو " في كل مرة لمنع قيام الدولة الفلسطينية ومنع قبول عضوية فلسطين كدولة في الامم المتحدة ولاننا أمام عالم يحمي البطش ويؤيد التعذيب والقضاء على حقوق الانسان بينما يحدثنا عن حقوق الانسان.