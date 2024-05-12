تتمتع الكوسة والبطاطس والبقوليات بفوائد غذائية عديدة، لذلك نقدم لك وجبة غذائية بها كل هذه المكونات، يقدم الشيف محمود العمدة، طريقة بسيطة لعمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة.

المكونات لعمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة

١ كوب عدس مجروش

٢ بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

٢ كوسة متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة

١ بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

٢ فص ثوم مفروم

٤ أكواب مرق الدجاج أو الماء

١ ملعقة صغيرة كركم

١/٢ ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة واحدة (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة

١. في وعاء كبير، قم بغسل العدس واستنزافه جيدًا.

٢. في قدر كبير، سخن الزيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحوا طريين ومتساويين اللون.

٣. أضف العدس وقلبه لبضع دقائق حتى يتغطى بالبصل والثوم.

٤. أضف البطاطس والكوسة وقلبها معًا لمدة دقيقتين.

٥. أضف المرق أو الماء، الكركم، الكمون، الملح والفلفل الأسود. قلب المكونات واترك الشوربة تغلي.

٦. بعد الغليان، قلل الحرارة واترك الشوربة تطهى لمدة تتراوح بين ٢٠-٣٠ دقيقة حتى ينضج العدس والبطاطس تمامًا.

٧. باستخدام خلاط يدوي أو خلاط كهربائي، قم بخلط الشوربة حتى تحصل على قوام متجانس.

٨. إذا كانت الشوربة ثقيلة قليلاً، يمكن إضافة ماء إضافي لتخفيفها إلى القوام المطلوب.

٩. إذا رغبت، يمكن إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة منعشة على الشوربة.

١٠. قدمي الشوربة ساخنة ورشي البقدونس المفروم على الوجه كتزيين.

تُعتبر هذه الوصفة أساسية ويمكنك تعديلها وفقًا للمكونات التي لديك وحسب الذوق الشخصي.