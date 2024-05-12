عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل شوربة العدس
طريقة عمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة

تتمتع الكوسة والبطاطس والبقوليات بفوائد غذائية عديدة، لذلك نقدم لك وجبة غذائية بها كل هذه المكونات، يقدم الشيف محمود العمدة، طريقة بسيطة لعمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة.

محمد رمضان وعزيز مرقة.. نجوم الفن في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

أحمد عيد وحميد الشاعري ومحمود الليثي في زفاف ابنة مصطفى كامل

المكونات لعمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة

١ كوب عدس مجروش
٢ بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات
٢ كوسة متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة
١ بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
٢ فص ثوم مفروم
٤ أكواب مرق الدجاج أو الماء
١ ملعقة صغيرة كركم
١/٢ ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون
عصير ليمونة واحدة (اختياري)
بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة

١. في وعاء كبير، قم بغسل العدس واستنزافه جيدًا.
٢. في قدر كبير، سخن الزيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحوا طريين ومتساويين اللون.
٣. أضف العدس وقلبه لبضع دقائق حتى يتغطى بالبصل والثوم.
٤. أضف البطاطس والكوسة وقلبها معًا لمدة دقيقتين.
٥. أضف المرق أو الماء، الكركم، الكمون، الملح والفلفل الأسود. قلب المكونات واترك الشوربة تغلي.
٦. بعد الغليان، قلل الحرارة واترك الشوربة تطهى لمدة تتراوح بين ٢٠-٣٠ دقيقة حتى ينضج العدس والبطاطس تمامًا.
٧. باستخدام خلاط يدوي أو خلاط كهربائي، قم بخلط الشوربة حتى تحصل على قوام متجانس.
٨. إذا كانت الشوربة ثقيلة قليلاً، يمكن إضافة ماء إضافي لتخفيفها إلى القوام المطلوب.
٩. إذا رغبت، يمكن إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة منعشة على الشوربة.
١٠. قدمي الشوربة ساخنة ورشي البقدونس المفروم على الوجه كتزيين.

تُعتبر هذه الوصفة أساسية ويمكنك تعديلها وفقًا للمكونات التي لديك وحسب الذوق الشخصي.

الكوسة والبطاطس شوربة العدس العدس المكونات لعمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة طريقة عمل شوربة العدس بالبطاطس والكوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. تشغيل العمالة غير منتظمة.. ووظائف بالداخل والخارج.. والوزير يتفقد مواقع إنتاج ببورسعيد

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

العمل في أسبوع.. مشروع قانون لرعاية العمالة المنزلية.. تسجيل 739 مركزا في "مهني 2030"

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

جمال عبد الحميد: محمد الشناوي يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء

الأمم المتحدة: إطلاق نار من أسلحة ثقيلة في مدينة الفاشر السودانية

جهاد جريشة: لاعب البلدية استحق الطرد أمام الأهلي.. وهدف موديست صحيح

لو عايزة تعرفي مرتب زوجك علشان نفقتك وأولادك.. إليك طرق التحري عن الدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسائل للإقلاع عن التدخين.. اكتشفها فورا وحافظ على صحتك

اهربي من حرارة الطقس ..11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

هوت شورت.. نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-