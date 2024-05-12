مطلوب دفع 7.2 مليون دولار.. فنانة شهيرة أمام جهة التحقيق| اعرف التفاصيل

شهدت قضية النجمة العالمية شاكيرا مع الضرائب فى إسبانيا تطورا جديدا، حيث فازت فى معركتها هذه المرة، وأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ قضية اتهامها بالتهرب الضريبى.

وأصدرت النيابة العامة فى إسبانيا بيانا توضح فيه أن الأدلة غير كافية لاتهام شاكيرا بتهمة التهرب الضريبى، ولذلك صدر القرار بحفظ القضية.

ومن المقرر أن تحال القضية التى قاضى التحقيق ليبت فى الأمر مجددا إما بوقف التحقيق أو الاستمرار فيه.

يذكر أن شاكيرا تم اتهامها بالتهرب الضريبى عن عام 2018، حيث بلغت قيمة الضرائب 7.2 مليون دولار.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تتعرض فيها شاكيرا لتهمة التهرب الضريبى، حيث ظهرت النجمة الكولومبية أثناء جلسة محاكمتها في برشلونة بتهمة التهرب الضريبي وفقا للقانون الإسباني، بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

وارتدت شاكيرا ملابس كلاسيكية؛ جاكت وبنطلون وتوب باللون الوردي الفاتح، ونسقت نظارة بنفس اللون.

جاء ظهور شاكيرا خلال محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي، حيث غرمتها المحكمة بمبلغ يقدر بـ 6.4 مليون جنيه إسترليني لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي.

وقد ذهبت شاكيرا شخصيا إلى محكمة برشلونة لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو.