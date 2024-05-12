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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفيش فلوس هتعوض ابنكم.. عنبة يعلق على حادث عصام صاصا

عنبة
عنبة

نشر المطرب عنبة تعليقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى، بشأن ما تعرض له عصام صاصا بعد أزمته الأخيرة، حيث تسبب فى حادث بسيارته وثبت من خلال التحقيقيات تعاطيه للمخدرات. 

وقال عنبة: “أول حاجة إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا طالع بقدم خالص التعازي لأسرة ضحية حادث عصام صاصا ربنا يرحمه ويصبركم، أنا حاسس بيكم لأن بنت عمي ماتت من 4 سنين أو أكتر وهي في زهرة شبابها وهي بتعدي برضه العربية خبطتها وجريت محدش وقف ليها”.

وأضاف عنبة: “أنا عارف إن مفيش فلوس في الدنيا هتعوض ابنكم، ورسالتي لأهل الضحية أنا مش بلومكم في حاجة ربنا يصبركم موقف صعب إنتم مدمرين نفسيًا هنا وهو مدمر نفسيًا، بس اللي عايزه أقوله هو مش بيخبط أي حد ومش بيدوس على الناس بفلوسه، وبلاش حد يفهمكم حاجة عن الراجل اللي انتم مش شايفين حالته بسبب الحادثة دي، الله يرحم الشخص اللي مات، الناس اللي على النت طالعين بس عاملين ينتقدوا فيه ومحدش مهتم يدعى للراجل، وده اسمه استغلال وتريند أبوس أيديكم يا تعزوا الناس لتسكتوا أفضل”.

عنبة 

وفي شهر أبريل الماضي، طرح عنبة ومسلم أغنية جديدة على طريقة الدويتو، تزامنا مع احتفالات العيد، وتحمل اسم "أولاد مسك" من كلمات مسلم وحازم إكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

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