«أنا تحفة ماحصلتش».. ماذا فعلت فريدة سيف النصر في أجرها عن «العتاولة»؟

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث كشفت عن فيما صرفت أجرها الذى حصلت عليه نظير مشاركتها فى مسلسل “العتاولة” الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت فريدة سيف النصر : “أنا وأنا بكلم حفيداتي برنسيس لارا 8 وبرنسيس تاليا 6 من بيروت والنقاش حاد ليه غيبتي كده، دخل الفيديو القمر المحترم باسم سمرة، وراحت داخله كمان زنوبه حبيبتي، والبنات سالوني وهما زعلانين انتي قاعدة مع أصحابك وسايبانا.. كان يوم صعب، عموما أنا معظم أجري أديته لفودافون روومنج والباقي ملابسي والحمد لله غير السرقات البيت ما شاء الله، أنا تحفه ماحصلتش”.

فريدة سيف النصر

وتحل الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة علي برنامج واحد من الناس، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو الليثي غدا الاثنين .

تكشف فريدة سيف النصر عن أسرار وكواليس لايعرفها أحد عن حياتها الفنية والإنسانية في أجرأ حواراتها وبدايتها الفنية وأسرار غيابها عن الدراما ثم عودتها.

وتكشف عن الإصابات الني تتعرض لها في أثناء التصوير وآخرها بمسلسل العتاولة، والهجوم الكبير بعد خلعها الحجاب ووفاة أخيها، وأصعب الإشاعات التي تعرضت لها، وكام مرة تزوجت ، والخلاف بينها وبين والفنانة عفاف شعيب وهل تعرضت للسحر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وتم الاعلان عن تقديم جزء ثان منه خلال شهر رمضان القادم ، وذلك بعد النجاح الذى حققه العمل.