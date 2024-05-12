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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد نشر صورة لها بفستان الزفاف.. شاهد

لقاء سويدان
لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن مجموعة من الصور الجديدة التى اثارت من خلالها جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية حول حقيقية زواجها خاصة انها ظهرت بفستان الزفاف. 

ونشرت لقاء سويدان مجموعة جديدة من الصورة لتؤكد على أنها خضعت لجلسة تصوير حديثة بفستان زفاف وعلقت : "اللوك الثانى". 

وأثارت لقاء سويدان حالة من الجدل الواسع امس فور نشرها عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث اعتقد البعض نوعا من اعلان زواجها مما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر ومن سيكون عريس المستقبل بعد النجم حسين فهمي زوجها السابق.

وانفصلت الفنانة لقاء سويدان عن الفنان حسين فهمي منذ سنوات، حيث تحدثت عن تفاصيل علاقتهما في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: أنا شخصية جريئة ومبزعلش من كدا، وأنا متطلقتش من حسين فهمي بسبب الغيرة، ولكن هو كان شخص غيور عليا لأنه بيحبني.

واستكملت لقاء سويدان، قائلة: “أنا من النوع اللي بيسمع كلام اللي بيحبه ويتجوزه بس لازم هو كمان يخليني احترمه ويبقى راجل بمعنى الكلمة، الرجولة مش ذكورة وصوت عالي ولا استعراض قوة ولكن الرجولة إني احترم عقليته وأحب الطريقة اللي بيتعامل بيها معايا”.

وأوضحت: “اللي لفت نظري في حسين فهمي مش جماله خالص ولكن اللي لفت نظري الطريقة اللي كان بيتعامل معايا بها، واشتغلنا في مسرحية سوا وبعد سنتين اتجوزنا وخلال السنتين دول حسين كان بيتعامل معايا بشكل مشوفتش شاب بيتعامل معايا زيه، كان بيحبني جدا وأنا كنت بحبه وبيغير عليا أكتر ما أنا بغير عليه، وخلال فترة جوازنا عمره ما خانني ومكنش عندي شك لحظة أنه هيخونني علشان كده مكنتش بغير عليه، بس هو راجل شرقي أوي ومكنش بيخليني أخرج مع أصحابي وده كان سبب الانفصال”.

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