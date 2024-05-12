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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاش حركة السياحة بسانت كاترين مع بداية الموسم الصيفي

السياح بدير سانت
السياح بدير سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين انتعاشة جديدة للحركة السياحية خلال الموسم الصيفي من مختلف الجنسيات الاوربيه والروسية، حيث توافد آلاف السائحين من مختلف  للاستمتاع بطبيعتها الخلابة والأجواء الروحانية التي تتميز بها، وزيارة المقاصد والمعالم  السياحية الدينية، والأثرية.

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن القطاع السياحي بالمدينة يشهد حالة رواج، تزامنا مع بداية الموسم الصيفي، لافتًا إلى أن المدينة استقبلت اليوم  1300 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، معظمهم سياحة داخلية التي تنعش السياحة بالمدينة على مدار العام.

وأوضح رئيس المدينة أن السائحين يقومون بتنفيذ برامجهم السياحية، التي تتضمن زيارة دير سانت كاترين، وشجرة العليقة، وصعود جبل موسى، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناوية قديمة، وجبل عباس، ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية والمخيمات البدوية وتناول الطعام البدوي.

وأكد أن القطاع السياحي بمدينة سانت كاترين، يعتمد على سياحة اليوم الواحد، خاصة خلال  أيام الإجازات والعطلات، وكافة السياحية الوافدة للمدينة تضع زيارة دير سانت كاترين على قائمة برنامجها السياحي، خاصة أن معظم السياحة الأجنبية الوافدة هي في المقام الأول سياحة دينية، وعقب زيارة الدير يقومون بزيارة جميع المعالم الدينية والأثرية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المدينة.

السياحة بدير سانت كاترين

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جنوب سيناء سانت كاترين انتعاشة سياحية معالم

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