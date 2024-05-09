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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. رسالة لزوار دهب.. لا تقتلوا الكائنات البحرية بالمشي على الشعاب

المشي علي الشعاب
المشي علي الشعاب المرجانيه بذهب

بعث المهتمون بالبيئة من سكان مدينة دهب رسالة لكل زوار دهب والسياح بالا يقتلوا الكائنات البحرية الحية الموجودة فرق الشعاب المرجانية الموجودة علي الشاطئ عندما ينحصر البحر في موجات المد والجزر  بالمشي علي علي الشعاب المرجانية التي تعيش بها الكائنات البحرية مثل نجمة البحر والقواقع و الاصداف .

شهدت مدينة دهب بجنوب سيناء ظاهرة فريدة بأحد الشواطئ بعد تعرضه فجأة للجزر الذي تسبب في انحسار مياه البحر للداخل لمسافة تصل إلى نحو 50 متر، وزيادة مساحة الشاطئ  وظهور الشعاب المرجانية وصدف البحر.
وقالت كاتي ظريف، مدربة غوص بمدينة دهب، إن هذه الظاهرة تحدث نتيجة للمد والجزر لحركة مياه البحر، وينتج عنها تراجع المياه لمسافات كبيرة عن الموقع الطبيعي للشاطئ، موضحه أن المنطقة التي تتراجع عنها المياه تظهر فيها الشعاب المرجانية والطحالب التي تبدو صلبة، ولكنها تحوي تحتها العديد من الكائنات البحرية الحية، لذا لابد من عدم نزول المواطنين وزوار المدينة إلى هذه المنطقة، حتى لا تموت هذه الكائنات تحت أقدامهم.
وناشدت "كاتي"، زوار بعدم النزول في منطقة الإنحسار  خلال فترة الجزر، حفاظًا على الكائنات البحرية التي تعيش تحت هذه الشعاب، حتى عودة المياه لطبيعتها، والاكتفاء فقط بمشاهدة الظاهرة والاستمتاع بها من بعيد.
وأكد مصدر بالبيئة ، أن انخفاض منسوب المياه على الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، وهي ترتبط  بحركة المد والجزر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض، ويقوم فريق الانقاذ خلال هذه الفترة بتكثيف متابعة المصطافين على الشواطئ، وتحديد أماكن السباحة.
وناشدت محميات جنوب سيناء السياح والزوار عدم المشي علي الشعاب المرجانية حفاظا علي الطبيعة .
ومن جانبه اكد علي عايش الخبير السياحي بدهب ان البيئة راس مال السياح ولابد الحفاظ علي المقومات البيئة التي تقوم عليها سياحة الغوص وهي الشعاب المرجانية النادرة التي تتكون في مئات السنين .
 

انحصار البحر

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جنوب سيناء دهب الشعاب المرجانية انحصار البحر البيئة الكائنات البحرية

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