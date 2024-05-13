إبراهيم سعيد عن لقاء الزمالك ونهضة بركان: ‏ده نهائي الكونفدرالية ولا ماتش ودي

أثار ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، الجدل بعد مباراة الذهاب لنهائي الكونفيدرالية التي جمعت الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي.

وكتب عبر أكس: “‏هو ده نهائي الكونفدرالية ولا ماتش ودي !!”.

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.