السفير صلاح حليمة: التواجد العسكري الإسرائيلي في رفح انتهاك واضح لاتفاقية السلام

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دور مصر في الوساطة، يقوم على انها جزء أساسي من الحل للقضية الفلسطينية والتسوية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في رفح وتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الذي تقوم به بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى أن يكون هناك تهديد للأمن القومي المصري.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ام بي سي مصر2”، أن اسرائيل تتبع سياسة العقاب الجماعي، فأن مصر داعمة لموقف جنوب أفريقيا في التنديد بالجرائم الاسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يتم في رفح وغزة جريمة مكتملة الأركان، واعتداء على سياسة الدول المجاورة، مؤكدا أن التواجد العسكري الاسرائيلي في رفح انتهاك واضح لاتفاقية السلام، ويهدد الأمن القومي المصري



