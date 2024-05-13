وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. فيديو

وصل الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، إلى محور الضبعة لافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية (مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة) وبدء موسم الحصاد 2024.

مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويقع المشروع الوطني العملاق "الزراعي-الصناعي-التجاري"، على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أُنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ١٢٠ كم وعمق ٦٠: ٧٠ كم، ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.

ويعد مشروع مستقبل مصر، قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، ومستهدف منه استصلاح مساحة 1.05 مليون فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.