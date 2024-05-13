تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي قد تعطي مؤشراً للتوقيت المحتمل لأول خفض لـ أسعار الفائدة الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 2344.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ 22 أبريل.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحداً في المئة إلى 2350.80 دولار.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.