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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تمويل بـ80 مليون جنيه لدعم مشروعات السيدات ضمن استراتيجية البنك المركزي

خلال التوقيع
خلال التوقيع

كشف عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني  - مصر؛ عن توقيع عقد تمويل بـ80 مليون جنيه لصالح مؤسسة التضامن الأصغر برئاسة الدكتورة مني ذو الفقار.

شارك في فعاليات التوقيع ممثلو البنك من بينهم تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ، أمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ،محمد بدر رئيس منطقة شرق القاهرة  و ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأصغر، وكريم جمعة المدير المالي للمؤسسة.

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قال " الشافعي" في تصريحات له إن الاتفاق الموقع لمدة 18 شهرا، حيث يقدم البنك تمويلا لدعم تمويل القروض المتناهية الصغر لأصحاب المشاريع الناشئة من السيدات بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر .

أوضح أن تلك الإجراءات تأتي منسجمة مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي ضمن توجهات التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرية ،و بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، 

أضاف أن البنك يؤمن بأهمية تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وذلك حرصًا على تلبية احتياجات مختلف قطاعات هذه المشاريع، تم تقديم برامج تمويل متخصصة تُلبي احتياجات كل قطاع على حدة.

علقت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن التمويل يوفر آليات تمويل مبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن.

وذكرت قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية يأتي استكمالًا للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 9 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري.

وأشارت فاروق، إلى أن المؤسسة تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتميزة بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وهي "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة وتمويل فرصة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.

 

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